Danilo Gallinari parla da Tokyo: “Spiace non vivere l’Olimpiade con Datome e Belinelli”

Tra pochi giorni andranno finalmente in scena le Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Italbasket proverà a portare a casa una medaglia, forte anche della presenza di Danilo Gallinari. Come riporta Gazzetta.it, il giocatore della Nazionale e degli Atlanta Hawks ha parlato del proprio sogno olimpico, oltre ad aver commentato le assenze di Gigi Datome e Marco Belinelli:

“Io sono qui per vivere il mio sogno. Con Datome e Belinelli siamo compagni da quando eravamo giovani. Mi dispiace non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni, ma se non sono venuti avevano motivi seri. Spiace non vivere l’Olimpiade con loro per tutto quello che avevamo sognato negli anni e capisco quello che stanno passando psicologicamente per non essere qui.”

Danilo Gallinari ha poi dichiarato di considerarsi “in debito a vita” con i suoi compagni. Il Gallo non ha potuto prendere parte al torneo Preolimpico a causa dei Playoff NBA, in cui l’Italia ha battuto in finale la Serbia, aggiudicandosi un posto alle Olimpiadi di Tokyo. Per fare posto all’ala degli Atlanta Hawks, coach Meo Sacchetti ha dovuto rinunciare ad Abass.

L’Italbasket esordirà alle Olimpiadi domenica contro la Germania, priva di Schroder. La nostra Nazionale dovrà affrontare, oltre ai tedeschi, anche Australia e Nigeria, in quello che è il Gruppo B. Vedremo se Gallinari e i suoi compagni saranno in grado di passare il turno, nonostante degli avversari così competitivi.

