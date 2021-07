Olimpiadi Tokyo 2020, Basket 3X3: l’Italia vince contro la Mongolia!

Vittoria importante per l’Italia del Basket 3X3 femminile che in mattinata ha regolato la Mongolia con il punteggio di 15-14. Match sofferto per le azzurre che hanno subito un paio di volte il rientro delle proprie avversarie, tremando per l’ultimo tiro errato dall’arco tentato dalle asiatiche. Solita ottima prestazione della D’Alie che è stata la nostra trascinatrice. La statistiche dicono 7/25 dal campo e 1/15 dall’arco per le azzurre, così come è stato decisivo il 5/5 realizzato ai liberi.

L’Italbasket tornerà in campo più tardi — sempre nella giornata di oggi — alle 14.25 italiane (21.25 locali), contro la squadra numero uno nel ranking mondiale, ossia la Francia. Ricordiamo che il torneo vede 8 squadre partecipanti e inserite nello stesso girone. Si qualificano le prime sei squadre, con le migliori due già alle semifinali e le altre quattro che si sfideranno al barrage.

Calendario Basket 3X3 Femminile: le partite Italia

Le altre partite in programma, oltre alla Francia, saranno tutte da esaurirsi prima di martedì pomeriggio, quando andrà invece in scena il primo quarto di Finale. Ecco il programma:

Notte tra sabato e domenica

ore 3.40, Italia vs Romania

ore 7.25, Italia vs Cina

Lunedì mattina

ore 7.25, Italia vs Giappone

ore 10.55, Italia vs Stati uniti

Martedì

ore 10.25, Italia vs Comitato Olimpico Russo

