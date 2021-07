NBA Finals, Mike Budenholzer commenta i suoi Bucks: “Sono cresciuti ogni giorno”

Con il successo di Gara 6 in casa al Fiserv Forum, i Milwaukee Bucks hanno vinto il secondo titolo nella storia della franchigia. Il primo risaliva precisamente a cinquanta anni fa. A quel tempo Kareem-Abdul Jabbar aveva guidato Milwaukee al titolo, oggi il leader assoluto è stato l’MVP delle Finals Giannis Antetokounmpo. Dalla panchina, a guidare questi Bucks c’è stato Mike Budenholzer. Coach Bud, a Milwaukee da tre stagioni, dopo la vittoria dell’anello ha parlato ai microfoni di Malika Andrews, spendendo le prime parole per gli avversari:

“Prima di tutto voglio dire a Phoenix che li rispetto. Hanno dei super giocatori, un super allenatore in Monty Williams e una grandissima organizzazione. Ma questi giocatori [i Bucks] sono i campioni tutti i giorni. Lo sono tutti i giorni quando vengono in palestra. Sono migliorati ogni giorno, hanno giocato duro, insieme, e questo li ha resi campioni questa sera. Non potrei essere più fiero, sono davvero contento per loro”