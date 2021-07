NBA, Kristaps Porzingis attacca: “È stato difficile accettare il ruolo da comprimario”

I Dallas Mavericks hanno disputato una stagione altalenante. Infatti sono stati sconfitti al primo turno dei playoff contro i Los Angeles Clippers in sette gare dopo essere stati in vantaggio per due a zero. Ciò che ha fatto molto discutere della serie è stato l’impatto al di sotto delle aspettative tenuto da Kristaps Porzingis.

Il lettone è apparso più volte svogliato, poco attivo in attacco e soprattutto in difesa. Questo atteggiamento è stato duramente criticato dai tifosi dei Mavs. L’ex giocatore dei New York Knicks ha ammesso in un’intervista con un emittente lettone di aver sofferto a causa del ruolo da comprimario nei confronti di Luka Doncic.

A questo proposito, ecco le sue parole:

“All’inizio è stato difficile accettare il mio ruolo da comprimario, perché solitamente sono abituato ad avere più spazio nelle rotazioni. Sono stato messo in disparte e ho svolto il mio ruolo come un soldato obbediente.”

Queste dichiarazioni faranno sicuramente discutere. Infatti secondo diverse indiscrezioni, il rapporto tra il lettone e Doncic non sarebbe mai stato idilliaco.

Durante questa stagione Porzingis ha mantenuto medie di 20.1 punti e 8.9 rimbalzi a partita. Queste ultime si sono abbassate drasticamente durante i playoff: 13.1 punti e 5.4 rimbalzi a partita, tirando con meno del 30% da tre punti. Cifre molto basse rispetto alle aspettative iniziali poste sul giocatore.

Staremo a vedere se il nuovo allenatore dei texani Jason Kidd riuscirà a trovare una soluzione a questo problema.

