NBA Finals, CP3 verso Gara 6: “Controlliamo il nostro destino: è eccitante”

Ormai ci siamo. Mancano poche ore a Gara 6 delle NBA Finals, una partita decisiva per entrambe le franchigie coinvolte. I Milwaukee Bucks infatti proveranno a sfruttare il primo match point a loro disposizione, mentre i Phoenix Suns hanno tutto l’interesse nel riportare la serie in Arizona. Una situazione non ottimale quella dei Suns ma anche ricca di adrenalina, come sottolineato da Chris Paul nella conferenza stampa pre partita.

“Quella di oggi è la prima partita ad eliminazione che giochiamo dall’inizio dei playoff. Quello che accadrà stasera rimarrà per sempre, non si può tornare indietro quindi dobbiamo essere pronti a vincere o a tornare a casa”

Non sarà certo facile per Paul e compagni espugnare il Fiserv Forum ma doversi giocare le residue chance di titolo, fuori casa non spaventa CP3 che anzi, sembra più che motivato:

“Se ad inizio stagione ci avessero chiesto se volevamo essere dove siamo adesso, avrei accettato senza pensarci. Non è la situazione migliore, lo sappiamo tutti, ma abbiamo una possibilità. Controlliamo il nostro destino e penso che non ci sia cosa più eccitante”

