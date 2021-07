Mercato NBA, Norman Powell declinerà la Player Option

Con la stagione prossima alla conclusione, salgono in superficie i primi movimenti di mercato. L’ultimo è quello che riguarda Norman Powell, il quale ha comunicato la sua decisione di declinare la Player Option di 11.6 milioni di dollari per il campionato 2021/2022. L’ala dei Portland Trail Blazers, dunque, diventerà unrestricted free agent allo scoccare di agosto, come riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports.

