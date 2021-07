NBA, Giannis prepara Gara 6: “Devo rimanere calmo”

In queste Finals Giannis Antetokounmpo è stato davvero favoloso: 32.2 punti, 13 rimbalzi e 5.6 assist di media. E le prestazioni di Gara 2 e Gara 3 (prima 42 punti e 12 rimbalzi, poi 41+13) rimarranno sicuramente nella storia. Ma tra meno di 24 ore il due volte MVP giocherà la partita più importante della sua carriera NBA: la decisiva Gara 6 al Fiserv Forum, con cui potrebbe portare a casa il primo anello. Parlando nella consueta intervista precedente al giorno delle partite delle Finals, Giannis ha detto:

“È difficile, è difficile perché lavori duramente per momenti come quello che c’è domani. È difficile aspettare. Ma questo è il momento in cui devi essere il più disciplinato possibile. Sto provando a farlo, sto provando a rimanere il più calmo possibile, a non agitarmi troppo. A non gasarmi troppo per questa partita. Non posso giocare la partita in questo momento. In questo momento, non posso farci niente. Quindi non sto neanche provando a pensarci. Ma è davvero difficile non farlo. Qualche volta mi addormento e sogno la partita. Questo però è il momento in cui dobbiamo essere disciplinati, ognuno di noi… dobbiamo essere calmi e non dobbiamo preoccuparci. Non possiamo preoccuparci di come festeggeremo almeno fino a quando non avremo vinto. Questa è la mentalità che avrò fino a domani”