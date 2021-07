NBA Finals, Pat Connaughton: “Il lavoro non è ancora finito”

Pat Connaughton, guardia dei Milwaukee Bucks, è soddisfatto della vittoria in Gara 5, ma contro questi Phoenix Suns non è mai detta l’ultima parola. I Bucks dopo essere stati sotto 0-2, hanno vinto le successive tre gare ed ora sono vicinissimi a vincere il loro secondo titolo NBA. Manca solo una vittoria. Gara 6 si giocherà a Milwaukee con i Bucks che proveranno a chiudere la serie tra le proprie mura.

Sempre la guardia dei Bucks ha affermato che la vittoria in Gara 5 è stata una delle più belle di questa stagione. Queste le parole di Pat Connaughton:

“Non ci interessa in quante gare possiamo vincere la finale. Giocheremo sempre da Bucks fino alla fine. È sempre bello sentire i propri tifosi felici e sentire i cori anche qui è stato davvero piacevole. Alla fine conta vincere. Per la prossima partita torneremo a Milwaukee e daremo, come sempre, tutto quello che abbiamo. Dobbiamo vincere ancora. Il lavoro non è finito. La vittoria in Gara 5 è stata fantastica: abbiamo giocato di squadra fin dall’inizio e abbiamo dimostrato che sappiamo risollevarci da tutte le difficoltà. Ma come ho già detto dobbiamo ancora vincerne una.”