Mercato NBA, i Pelicans pronti a scambiare Eric Bledsoe e Steven Adams

Dopo una disastrosa stagione 2020-21, i New Orleans Pelicans — dopo aver licenziato Stan Van Gundy — potrebbero muoversi sul mercato NBA con l’intenzione di liberarsi di Eric Bledsoe e Steven Adams. Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, la franchigia “sacrificherà almeno uno dei due nomi” per cercare di portare rinforzi credibili a Zion Williamson.

Bledsoe e Adams sono arrivati a NOLA durante la scorsa offseason con l’obiettivo di aggiungere esperienza e profondità ad un roster pieno di giovani talenti. La squadra però, nel suo complesso, ha invece faticato chiudendo la scorsa regular season con un record di 31-41, saltando i Playoff NBA per il terzo anno consecutivo.

Inoltre, i due veterani sono titolari di due dei tre contratti più alti della squadra per quanto riguarda la stagione 2021-22: solo Brandon Ingram (29.5 milioni di dollari) guadagnerà più di Bledsoe (18.1 milioni di dollari) e Adams (17.1 milioni di dollari) il prossimo anno. I Pelicans sembrano preferire andare avanti con il loro nucleo di giovani talenti come Ingram, Zion Williamson, Jaxson Hayes e Nickeil Alexander-Walker. Ecco perché il futuro di Bledsoe e Adams sembra essere sempre più lontano dalla Louisiana.

