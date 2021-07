NBA Finals, Antetokounmpo commenta la vittoria in Gara 5 contro Phoenix

Autore di 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in 40 minuti in Gara 5 vinta dai Bucks, Giannis Antetokounmpo si trova ad una sola partita di distanza dalla conquista del suo primo titolo NBA. Lui e i suoi compagni di squadra avranno l’opportunità di aggiudicarsi il tanto agognato anello nella notte tra martedì e mercoledì, davanti ai loro fan a Milwaukee. Il due volte MVP, il quale ha firmato anche l’ultimo alley oop che ha messo in ghiaccio Gara 5, ha commentato in questa maniera la situazione:

“Ne manca ancora una. Dobbiamo continuare a giocare una buona pallacanestro, senza preoccuparci del risultato, solo continuare a giocare una buona pallacanestro, sperando di vincere alla fine. Ora dobbiamo andare a casa, ritrovare le nostre famiglie e prenderci cura del nostro fisico.

Dopo un inizio di partita decisamente storto (37-21 il primo quarto a favore dei Suns), Milwaukee ha avuto la forza per riagganciare il punteggio e superare gli avversari nel finale:

“Abbiamo giocato un grande basket, abbiamo mantenuto la calma anche sotto di 16 punti, abbiamo continuato a lottare. Sono le finali NBA, devi dare il massimo, ed è quello che ha fatto la squadra stasera.”

