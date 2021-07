Olimpiadi Tokyo 2020, Scariolo sicuro: “L’oro è già di Team USA”

Dopo la sconfitta in amichevole arrivata nella notte per la Spagna in campo contro Team USA, Sergio Scariolo — coach delle furie rosse — nel post-partita ha cercato di fare chiarezza sulla reale potenza di fuoco degli americani, nonostante le due battute d’arresto iniziali nelle amichevoli pre-olimpiche contro Nigeria e Australia. Il coach italiano ha spiegato come a Tokyo tutte le altre squadre potranno lottare solamente per la medaglia d’argento e di bronzo:

“Possiamo imparare tanto da questa partita, sappiamo quello in cui siamo bravi e quello in cui dobbiamo crescere. Non voglio illudere nessuno, l’oro è già prenotato. Gli Usa sono un gradino davanti a tutti, noi siamo nel folto gruppo alle loro spalle in cui ci sono le squadre che puntano a una medaglia. Ma dovremo dimostrare sul campo di meritarcela”.

Gregg Popovich, invece, si è presentato ai microfoni dei giornalisti decisamente più sereno rispetto agli scorsi giorni. Queste le parole del coach di Team USA:

“Sappiamo come vogliamo giocare e cosa dobbiamo fare per riuscirci e siamo migliorati a livello fisico. Vogliamo continuare a crescere su entrambi i lati del campo e continuare ad imparare a giocare gli uni con gli altri. Penso che siamo sulla strada giusta”

