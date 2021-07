Guaio per Team USA: Zach LaVine entra nel protocollo di salute e sicurezza

Brutte notizie in casa Team USA: secondo quanto riportano i media americani, infatti, Zach LaVine è entrato all’interno dei protocolli di salute e sicurezza poiché entrato in contatto con un positivo al Covid-19. Come successo per Jerami Grant, la federazione spera che il giocatore possa tornare a disposizione in seguito per poi volare a Tokyo e raggiungere i suoi compagni. Per l’ala dei Pistons si era trattato di pochi giorni di isolamento.

A questo punto, la nazionale guidata da coach Gregg Popovich partirà per il Giappone con soli 8 effettivi, poiché anche Khris Middleton, Devin Booker e Jrue Holiday sono attualmente indisponibili a causa delle NBA Finals che — al più tardi — termineranno nella giornata di venerdì.

Resta quindi da attendere gli sviluppi di una vicenda che, a soli pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, potrebbe rappresentare un fastidio per Team USA dopo due settimane di ritiro faticoso in quel di Las Vegas con l’intento di trovare una minima chimica di squadra in un lasso di tempo così breve.

