LeBron James esulta: Space Jam fa subito 32 milioni di dollari

Space Jam: a New Legacy sta volando negli States. Dopo sole 24 ore dall’uscita ai cinema, il film con LeBron James come protagonista ha incassato oltre 30 milioni di dollari al botteghino, superando “Black Widow” e attestandosi in prima posizione in questa speciale classifica. Per l’appunto, Black Widow si trova ben distanziato a ‘soli’ 8 milioni di dollari fatturati.

È stato il miglior weekend di apertura di un film della Warner Bros durante la pandemia di Covid-19. Infatti, “Space Jam: A New Legacy” ha superato “Godzilla vs. Kong”, che ha invece incassato 28.2 milioni di dollari durante il suo weekend di apertura.

Mentre i fan si sono accalcati per vedere James sul grande schermo, i critici del settore hanno avuto una reazione molto più dura sul film. “Space Jam: A New Legacy” ha ricevuto un punteggio decisamente basso – 31/100 – su Rotten Tomatoes (contro l’81/100 segnalato dagli spettatori) e 36/100 su Metacritic. Per ultimo, c’è da segnalare l’enorme affluenza di afroamericani al 36%, insieme latinoamericani al 23%, caucasici 32% e asiatici/altro al 9%.

