I New Orleans Pelicans licenziano Stan Van Gundy

L’avventura di Stan Van Gundy alla guida dei New Orleans Pelicans è ufficialmente terminata. Dopo solo un anno sulla panchina dei Pelicans, la franchigia ha deciso di licenziare il proprio coach anche a causa di alcune pressioni interne da parte di alcuni giocatori di spicco che non avevano un grande giudizio dello stesso Van Gundy. David Griffin –GM di New Orleans – e l’ex coach di Detroit, si sono incontrati spesso nell’ultimo periodo per cercare arrivare ad un punto d’incontro riguardo ai piani futuri della squadra, non trovando però alcun accordo.

Secondo quanto riporta ESPN, ora NOLA tornerà sul mercato per valutare i nomi a disposizione. Tra questi spiccano quelli di Jacque Vaughn & Ime Udoka – assistenti di Steve Nash ai Brooklyn Nets – Charles Lee (Milwaukee) e Jason Kidd (Lakers).

Mancato l’obiettivo minimo del Play-in, la separazione tra Van Gundy e i Pelicans era nell’aria. New Orleans ha chiuso la stagione all’11° posto a Ovest (record 31-41). Van Gundy aveva già esternato il proprio disagio nel corso delle consuete interviste di fine stagione, sottolineando come il calendario compresso e la difficile programmazione dell’annata sui generis abbiano avuto molto impatto sul piano personale e professionale.

