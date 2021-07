NBA Finals, Monty Williams non ci sta: “Dobbiamo forzare Gara 7!”

Era da gennaio che la squadra di Monty Williams non perdeva ben tre partite consecutive. Il problema è che il nuovo periodo di ‘magra’, coincide con l’ultimo atto della stagione NBA. Non proprio il momento ideale. Dopo la sconfitta di Gara 5, il coach di Phoenix si è comunque presentato in conferenza stampa lanciando un messaggio chiaro ai suoi:

“Dobbiamo vincere una partita per rimetterli sull’aereo. Ecco. E dobbiamo avere quella determinazione per cui siamo disposti a fare tutto il necessario per rimetterli su quell’aereo.”

Poi, sulla giocata finale di Jrue Holiday che ha rubato palla a Booker a venti secondi dal termine del match, Monty si è limitato a queste parole:

“Una grande giocata di Jrue, non ho altro da dire.”

Proprio come in Gara 4 — quando i Suns si sono auto-condannati da 17 palle perse e 17 rimbalzi offensivi consentiti agli avversari — nel finale di Gara 5 è stato un altro turnover insieme ad un altro rimbalzo offensivo a condannarli definitivamente. Una mancanza nei dettagli che deve assolutamente essere risolta. Qualcosa che DeAndre Ayton sa bene di dover fare:

“Il rimbalzo mancato sul libero finale? È stato un errore orribile. Era solo una giocata atletica: Giannis ha solo toccato il pallone, passandolo indietro sapendo che i suoi compagni di squadra erano lì vicino. È stato un brutto errore da parte mia.”

Poi, la battuta finale che sa di riscossa:

“La situazione è cambiata ora. Adesso siamo una squadra ‘disperata’ dal voler vincere”.

