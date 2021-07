NBA Finals, anche LeBron James assiste dal vivo a Gara 5: “Qui per Chris Paul”

Tra i guest che si sono accomodati a bordocampo per assistere a Gara 5 tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, i media hanno notato anche LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers non ha voluto far mancare il proprio sostegno a Chris Paul. L’amicizia tra i due è risaputa e LeBron, poco prima del match, ha ‘giustificato’ in questa maniera la sua presenza in Arizona:

“Sono qui per Chris Paul, è venuto a vedermi quando ho giocato le mie prime Finals ed essere qui è il minimo che potessi fare. Quella che ci lega è un’amicizia fraterna sin da quando è arrivato in NBA: continuiamo a sostenerci da sempre a vicenda”

CP3 aveva effettivamente presenziato alle prime Finals di LeBron, datate 2007, e quest’ultimo ha voluto così restituire il favore. Il match si è poi concluso con la vittoria di Milwaukee grazie alla giocata finale sull’asse Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo.

Leggi Anche

NBA Finals, la giocata decisiva di Jrue Holiday: palla rubata e alley oop per Antetokounmpo

NBA Finals, Gara 5 è dei Bucks: Milwaukee a un passo dal titolo

Mercato NBA, Wes Unseld Jr. è il nuovo head coach di Washington: i dettagli