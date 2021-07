Bradley Beal lascia Team USA: Christian Wood al suo posto?

Team USA ha iniziato il suo percorso verso le Olimpiadi tra non poche difficoltà. Le sconfitte in amichevole contro Nigeria e Australia sono state il primo segnale d’allarme per i ragazzi attualmente allenati da coach Popovich, sintomo di una squadra ancora tutta da costruire.

Ad aumentare i problemi sono arrivati anche casi di esposizione al Covid, che costringeranno sicuramente Bradley Beal a rimanere fuori dai giochi per il torneo di Tokyo. Un’assenza molto pesante per Team USA che, nonostante l’ineguagliabile profondità del proprio roster, perderà comunque uno dei giocatori più talentuosi.

Ora è tempo di pensare ai sostituti: il primo nome sulla lista sembrerebbe essere quello di Christian Wood, centro degli Houston Rockets. Wood ha giocato un’ottima stagione in Texas, tenendo una media di 21 punti e 9.6 rimbalzi e arrivando quarto nella corsa al premio di Most Improved Player.

La scelta logica per sostituire Beal sarebbe stata quella di un’altra guardia, ma voci vicine all’ambiente della squadra suggerirebbero una propensione per aggiungere chili e centimetri ad una squadra che conta un solo lungo puro (Adebayo) e due lunghi moderni come Green e Love.

