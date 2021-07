NBA, il Draft ritorna al Barclays Center

Ormai è ufficiale: la prossima edizione del Draft NBA, in programma per il 29 luglio, si terrà al Barclays Center di Brooklyn. L’anno scorso il Covid aveva costretto la lega a ripensare la cerimonia, organizzandola in modo virtuale. In diretta dagli studi ESPN di Bristol, Connecticut, Adam Silver aveva così annunciato le scelte in videoconferenza. Ma, come rivelato da Shams Charania, insider NBA per The Athletic, quest’anno il Draft tornerà dal vivo.

The NBA will hold the 2021 NBA Draft at Barclays Center in Brooklyn, sources tell @TheAthletic @Stadium. Invites for an in-person Green Room are going out now, after a virtual Green Room last year due to the pandemic. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

È dal 2013 che il Draft viene ininterrottamente – tranne l’eccezione dello scorso anno – organizzato nell’arena dei Nets. Storicamente la cerimonia si è sempre o quasi tenuta a New York, dove hanno sede gli uffici della NBA. Per molti anni è stato organizzato al Plaza Hotel, un hotel di lusso di NY, oppure al Madison Square Garden, sia nel palazzetto sia nel teatro situato all’interno dell’impianto sportivo di Manhattan.

Ci saranno ovviamente le limitazioni dettate dalla pandemia, ma col ritorno dal vivo anche alcuni prospetti invitati potranno seguire l’andamento del Draft all’interno del palazzetto dei Nets. I primi inviti per la Green Room, la stanza dove i giovani talenti aspetteranno di essere chiamati, sono già stati inviati. Per ora hanno ricevuto gli inviti Kai Jones, lungo sophomore di Texas, e la guardia australiana Josh Giddey. Due giocatori che probabilmente verranno scelti in lotteria, e poi potranno recarsi sul palco per stringere la mano al commissioner indossando il cappello della loro nuova squadra.

