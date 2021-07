Programmazione NBA Finals su Sky: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (Gara 5 e Gara 6)

Gli Stati Uniti vivono con il fiato sospeso uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari della stagione sportiva, le Finals NBA, che quest’anno propongono l’inedita sfida tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks.

Dopo i primi quattro incontri, la serie (al meglio delle sette partite) è in perfetto equilibrio (2-2), ragion per cui sarà necessario disputare almeno altri due incontri (Gara5 e Gara6) per stabilire chi conquisterà l’Anello. Vince il titolo la squadra che per prima arriva a quattro vittorie.

Appuntamento live alle ore 3 della notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 luglio per Gara5 e poi nella notte italiana tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio per Gara6, sempre alla stessa ora. L’eventuale Gara7 si disputerà nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio, sempre live su Sky dalle ore 3.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW e su Sky Go, anche in HD, con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Diverse le differite di ogni match previste il giorno dopo.

Programmazione NBA Finals 2021 su Sky: Gara 5, 6 e 7

Gara5

ore 3, notte tra sabato 17-domenica 18 luglio

Gara6

ore 3, notte tra martedì 20-mercoledì 21 luglio

Gara7 (eventuale)

ore 3, notte tra giovedì 22-venerdì 23 luglio

