Scottie Pippen mette in affitto la sua casa di Chicago su Airbnb

A meno di due settimane da Tokyo 2020, scopriremo presto le squadre che si distingueranno durante questi Giochi e quali nuovi talenti cattureranno l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo. Ma se il futuro è ancora incerto, una cosa è sicura: tra i momenti più iconici nella storia dei Giochi, i fan ricorderanno sicuramente la vittoria della squadra di basket maschile americana durante Barcellona 1992.

Con la maglia numero 8 per la squadra olimpica di basket USA del 1992, l’ala piccola Scottie Pippen è uno dei giocatori più amati del team, nonché leader negli assist e unico giocatore ad aver vinto nello stesso anno solare un campionato NBA e una medaglia d’oro alle Olimpiadi – per la prima volta nel 1992 e poi ancora nel 1996. E ora, per festeggiare il ritorno dei Giochi, è pronto a diventare anche host Airbnb aprendo le porte della sua casa a Chicago.

“Rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi per due anni è stato un onore per me come atleta. Giocare insieme ai più grandi del team USA sarà per sempre uno dei momenti più alti della mia carriera, e sono entusiasta di ospitare a casa mia dei fan del basket per assistere alla nuova generazione di atleti gareggiare ai massimi livelli”.

Tre ospiti con massimo tre accompagnatori ciascuno potranno soggiornare nella casa di Scottie Pippen a Chicago per una notte: i tre soggiorni saranno prenotabili per il 2, 4 e 6 agosto a soli $ 92 a notte*, tariffa simbolica che ricorda l’anno in cui Scottie e i suoi compagni di squadra hanno vinto la medaglia d’oro. Ogni soggiorno è stato programmato in modo che gli ospiti possano vivere la magia delle partite di basket delle olimpiadi trasmesse su NBCUniversal e sui servizi di streaming disponibili presso l’home theater della casa, dalla fase a gironi alle finali per la medaglia d’oro e d’argento. I fan vivranno in prima persona un momento storico della storia del basket e delle Olimpiadi grazie alle seguenti attività:

Saluto virtuale di Scottie Pippen in persona al check-in

Accesso al campo da basket indoor della casa dove giocare con i propri amici

L’opportunità di rilassarsi nel cinema personale di Pippen e di guardare le partite di basket maschile e femminile ai Giochi Olimpici. Inoltre, gli ospiti potranno guardare i filmati della storica impresa del 1992 alle Olimpiadi di Barcellona

Un’occasione per rilassarsi a bordo piscina, con tanto di tv all’aperto per non perdere neanche un momento delle gare, magari nuotando, una delle attività preferite di Scottie, a parte giocare a canestro

Organizzare una mini gara nella sala giochi e prendersi una pausa nella sauna a seguire

Ricaricare le batterie con alcuni dei cibi pre-partita preferiti di Scottie, tra cui frutta e verdura fresca o la sua classica cena prima di una partita importante: bistecca, patate al forno e asparagi

Accesso esclusivo ai cimeli più importanti delle Olimpiadi, tra cui alcuni oggetti della collezione di medaglie del Team USA’s 2020 che gli ospiti potranno portare a casa con sé.

Come prenotare la casa di Scottie Pippen su Airbnb

Gli ospiti interessati dovranno tenere presente che le regole del soggiorno rispettano rigorosamente le linee guida locali anti COVID-19. Chi richiede di prenotare deve attualmente risiedere negli Stati Uniti per ridurre al minimo il rischio. Gli ospiti possono stare tranquilli sapendo che il personale in loco seguirà le linee guida del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie e le pratiche di sicurezza anti COVID-19 di Airbnb, che includono l’uso della mascherina, il distanziamento sociale e il rispetto del protocollo di pulizia avanzato in cinque fasi di Airbnb.

Airbnb è orgoglioso di essere stato selezionato come partner olimpico e paralimpico mondiale, celebrando i risultati degli atleti passati, attuali e futuri. In riconoscimento dell’impegno del Team USA nel supportare gli atleti sia dentro che fuori dal campo, Airbnb effettuerà una donazione una tantum alla Fondazione olimpica e paralimpica statunitense, che genera risorse finanziarie destinate ad aiutare gli atleti del Team USA a raggiungere il loro pieno potenziale.

Aspiranti olimpionici, paralimpici e tifosi possono richiedere di prenotare il soggiorno nella casa del campione di basket a partire da giovedì 22 luglio alle 13:00 EDT (19:00 CET) su airbnb.com/scottiepippen.

Per i fan del basket che non riusciranno a prenotarlo, Pippen ospiterà un’Esperienza Online il 5 agosto, portando i partecipanti dietro le quinte di Tokyo, attraverso la lente della propria esperienza olimpica. Anche i suoi compagni di squadra del 1992 Larry Bird e Patrick Ewing ospiteranno Esperienze Online durante le quali condivideranno la loro storia, raccontando come hanno fatto a diventare un campioni olimpici medaglia d’oro.

