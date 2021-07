NBA, nuovo record ai Playoff per Devin Booker

Nonostante la sconfitta, con la partita di stanotte Devin Booker è entrato nella storia dei Playoff NBA. Con i 42 punti di Gara 4, la stella dei Suns ha infatti conquistato il record di punti segnati all’esordio in post-season, superando il primato di Rick Barry che resisteva dal 1967. La sua poca esperienza nelle partite di questa importanza non è stata di certo un limite quest’anno per Booker, che insieme a Chris Paul ha guidato i Phoenix Suns alle prime Finals dal 1993.

Oltre a Booker, anche Trae Young è entrato nella storia dei Playoff in questa stagione. La stella degli Hawks è infatti arrivato terzo nella stessa classifica di punti segnati al debutto, e ha così superato LeBron James di 61 punti.

Commentando la prestazione personale di stanotte, Booker ha detto:

“Non importa. Come ho detto dopo la scorsa partita, anche quando ho difficoltà il primo obiettivo rimane quello di vincere. Tutto il resto che succede durante la partita non importa”

Dopo una serata difficile in Gara 3, conclusa con dieci punti e 3/14 dal campo, ha parlato della preparazione di Gara 4:

“Ho potuto riposare il mio corpo, ricevere i giusti trattamenti, e così mi sono potuto preparare per la partita di stanotte. È la stessa routine che seguirò per Gara 5”

Gara 5 delle Finals è in programma per la notte tra sabato e domenica alle 3:00 orario italiano. La sfida tra Suns e Bucks ritornerà a Phoenix, dove la squadra di casa cercherà di vincere dopo le ultime due sconfitte che hanno riportato in pareggio la serie.

