Mercato NBA, i Lakers valutano le offerte per Kyle Kuzma

Poco prima dell’inizio della stagione i Lakers e Kyle Kuzma hanno stretto un accordo per un’estensione contrattuale di 3 anni per 39 milioni di dollari complessivi, ma quello che resta da capire ora è se il giocatore sarà ancora sotto contratto nel momenti in cui l’accordo sarà effettivo. Autore di una stagione sottotono, Kuz non sembra essere sicuro di poter rimanere in California. Bleacher Report riporta che i Lakers avrebbero misurato l’interesse nei suoi confronti sul mercato NBA.

I Lakers non sembrano essere, però, attivi nel cercare un partner commerciale a tutti i costi, ma vorrebbero comunque testare l’interesse del giocatore per capire quali opportunità potrebbe presentare l’offseason. Da qualche tempo, l’ala è sotto esame anche da parte di LeBron James il quale in più occasioni ha cercato di spronare — anche pubblicamente — il suo compagno di squadra.

Dal canto suo, Kuzma nelle ultime settimane ha chiesto un ruolo più definito all’interno della squadra, per evitare quegli alti e bassi mostrati troppe volte durante l’annata:

“Il fatto è che voglio avere un ruolo definito in squadra. Se ne avrò la possibilità, allora mostrerò cosa so fare davvero. Ci sono stati momenti quest’anno — o anche in altre situazioni nella mia carriera — in cui quando ho avuto un ruolo definito allora son riuscito a migliorare i miei compagni di squadra, segnare, tirare, difendere, prendere rimbalzi. Penso che se avrò l’opportunità di avere un ruolo chiaro, allora potrò essere migliore.”

