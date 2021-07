NBA, il nuovo coach degli Orlando Magic parla del rapporto con Luka Doncic

Luka Doncic è stato tra i primi a congratularsi con l’ex assistente dei Dallas Mavericks Jamahl Mosley dopo la nomina a capo allenatore degli Orlando Magic. Il rapporto professionale tra i due ha basi solide costruite negli anni trascorsi assieme in Texas. Mosley, ospite dell’ultima puntata del Woj Pod curato da Adrian Wojnarowski di ESPN, ha spiegato cosa lo colpisca maggiormente del talento sloveno. Di seguito un estratto della chiacchierata riferito a Doncic:

“Come ho già detto in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’altro giorno, non mi farò multare al mio terzo giorno di lavoro per aver parlato di Luka. Tutti sanno quanto sia speciale e fantastico, ho imparato molto da lui: come vede il campo, la sua capacità di coinvolgere i compagni. La cosa che emerge di più è la gioia che prova nel giocare e che gli si legge in volto. Interpreta la partita come fosse un match di scacchi.”