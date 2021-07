Mercato NBA, anche i Sacramento Kings interessati a Ben Simmons

A Philadelphia sembrano essersi stufati di Ben Simmons, complici soprattutto le sue prestazioni fantasmagoriche di questi Playoff. Fantasmagoriche nel senso di invisibili, perché l’australiano e il suo apporto si sono percepiti davvero poco durante la post season. Poca freddezza, poca lucidità e poca incisività. Lacune che hanno fatto esplodere le voci di mercato circa una sua uscita.

La scelta numero 1 al Draft 2016 potrebbe lasciare la Pennsylvania e davanti la vetrina si è subito accumulata una folla enorme. Una folla pronta a tutto pur di accaparrarsi quello che resta comunque un ottimo giocatore, perché un periodo brutto capita a chiunque e non distrugge ciò che è stato realizzato in passato. Dopo i Cleveland Cavaliers, i Minnesota Timberwolves si aggiungono alla corsa per Ben Simmons anche i Sacramento Kings.

I Kings, posizionatisi al dodicesimo posto della Western Conference con 31 vittorie e 41 sconfitte, sarebbero alla ricerca di un tassello che possa aiutare principalmente in difesa. La franchigia della California ha le carte in regola per tentare i 76ers e il giocatore, poiché può offrire solidi veterani come Buddy Hield, Harrison Barnes o Delon Wright e vanta nel suo roster dei giovani di primo livello come De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Un’eventuale trattativa resta comunque difficile poiché Philly vorrebbe in cambio soltanto giocatori All-Star, che Sacramento non ha.

