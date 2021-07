NBA, Jason Kidd su Kristaps Porzingis: “È perfetto per Luka Doncic”

Jason Kidd è da poco diventato il nuovo allenatore dei Dallas Mavericks. Kidd ha passato le ultime due stagioni come vice allenatore di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers, conquistando lo scorso titolo NBA. Questa sarà un’altra opportunità per l’ex giocatore dei Nets di guidare una squadra dopo i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks.

Uno dei nodi più intricati da risolvere per i Mavs è quello riguardante Kristaps Porzingis e il suo rapporto con la star indiscussa della squadra, ovvero Luka Doncic. A questo proposito, Kidd si è espresso in questo modo riguardo il lettone:

“Kristaps è perfetto per Luka. Non vediamo l’ora di vedere giocare KP. Anche lui è impaziente di scendere in campo, pronto per mettersi in gioco. Vedrete un diverso Porzingis la prossima stagione.”