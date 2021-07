Italbasket, parla Danilo Gallinari: “Tornare in Nazionale è bello. Le Olimpiadi? Un sogno”

Danilo Gallinari si sta allenando insieme ai suoi nuovi compagni di Nazionale per preparare l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra undici giorni l’Italbasket sarà in campo per il match d’esordio e lo farà avendo nel proprio roster uno come il Gallo. Queste le parole rilasciate dalla nostra stella riguardo il suo rientro tra le file azzurre:

Dopodiché, Danilo ha parlato della qualificazione ai giochi e quel pass strappato contro la Serbia, al torneo Pre-Olimpico di qualche settimana fa:

“Dispiace per il mio amico e compagno Bogdanovic, ma siamo stati più forti noi. È stato bellissimo, soprattutto avendo in squadra (agli Atlanta Hawks, ndr) un compagno serbo: è stato un derby in casa che abbiamo seguito insieme. Non vedo l’ora: per me e per quelli della mia generazione il sogno Olimpico è reale. È una cosa a cui ho sempre pensato, la mia generazione è cresciuta con questo sogno. Adesso che è diventato realtà è per me qualcosa di spettacolare.”