Team USA, Lillard e Popovich commentano la sconfitta con l’Australia

Team USA è al momento coinvolto nelle amichevoli di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la compagine di coach Gregg Popovich però, le cose non stanno andando per il meglio. Nella notte è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro l’Australia di Patty Mills e Joe Ingles. A commentare la brutta prestazione ci ha pensato lo stesso coach Pop:

“Pensavo stessimo meglio stasera. Dopo poco tempo insieme, ci sono un sacco di cose che devono essere sistemate, ma il primo tempo e il secondo tempo sono stati molto diversi. Nel primo tempo abbiamo difeso nel modo in cui vogliamo difendere. Siamo stati più presenti a rimbalzo. Abbiamo fatto girare meglio la palla in attacco e avevamo più ritmo. Nel secondo tempo eravamo stanchi. Alcuni ragazzi devono ritrovare le gambe e il ritmo. Siamo dentro a un processo.”

La sconfitta è stata commentata anche da Damian Lillard. La stella dei Blazers è stato il miglior realizzatore di Team USA, chiudendo la partita con 22 punti a referto. Ecco le parole di Lillard:

“Non è la prima volta che vedo Team USA messo alla prova. Forse non battuto due volte di fila, ma così l’ho già visto. Le altre squadre e gli altri paesi stanno migliorando costantemente. Questi giocatori stanno migliorando, hanno più fiducia e hanno anche più voglia di batterci. Questo è sicuramente evidente mentre si è in campo. Ora scendi in campo e l’intero quintetto iniziale è composto da giocatori NBA dentro le rotazioni. [L’Australia] è una squadra con esperienza e hanno giocato per molto tempo assieme. Noi stiamo ancora lavorando per diventare una squadra.”

