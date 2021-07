Team USA perde di nuovo in amichevole: l’Australia vince 91-83

E’ vero che per ora sono solo amichevoli, ma la seconda sconfitta consecutiva di Team USA, questa volta per mano dell’Australia, potrebbe aver fatto scattare un campanello d’allarme nella testa di coach Popovich, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 L’Australia ha trovato nel solito Patty Mills una guida offensiva, con gli altri NBA, Joe Ingles e Matisse Thybulle, a dargli man forte.

Team USA parte forte, e chiude il primo tempo in vantaggio di nove punti sugli avversari. Nel terzo periodo però, la musica cambia. L’Australia piazza un parziale di 19-6, e chiude il quarto in vantaggio di cinque lunghezze, anche grazie alla bomba sulla sirena di Chris Goulding. A 4:35 dal termine, Jayson Tatum sigla l’ultima vantaggio di Team USA, a quota 82-80.

Da allora, la Nazionale di Gregg Popovich non segnerà più dal campo, con i Boomers che chiudono la partita con un parziale di 11-1, portandosi a casa la vittoria. A nulla sono bastati i 22 punti di Damian Lillard, miglior realizzatore della partita insieme a Patty Mills. Per Team USA si segnalano anche le prestazioni di Kevin Durant e Bradley Beal, autori, rispettivamente, di 17 e 12 punti.

Una statistica rende l’idea del periodo buio che sta attraversando la Nazionale USA. Nelle ultime 5 partite, comprese quelle del Mondiale 2019, hanno un record di 1 vittoria e 4 sconfitte. Nelle precedenti 105 partite, hanno perso solo 4 volte, a fronte di 101 vittorie. Un dato preoccupante, pensando al fatto che questa squadra dovrebbe riscattare Team USA dalla brutta figura del Mondiale, riportando gli Stati Uniti nell’Olimpo del basket.

