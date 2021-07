NBA Finals, pessima Gara 3 di Devin Booker: “Esistono anche serate così”

Fa effettivamente senso vedere le statistiche di fine Gara 3 di Devin Booker: 10 punti (3/14 al tiro), 2 assist e 6 rimbalzi in 29 minuti sul parquet. Una prestazione decisamente sottotono quella della stella di Phoenix che è stata peraltro ‘sacrificata’ nell’ultimo quarto, trascorrendo il parziale in panchina. Nel post-partita, D-Book ha commentato in questa maniera la brutta sconfitta subita contro i Bucks:

“Penso certamente che avrei potuto fare meglio in qualche occasione. Potrei recriminare su qualche tiro preso, ma alla fine si tratta anche di come lavori in difesa, di quanto riesci a limitare gli avversari… e non l’abbiamo fatto stasera.”

“Non è stata una bella partita, chiaramente. Ma ci sono serate così. La cosa più importante per me è vincere la partita e non l’abbiamo fatto, quindi sono più frustrato per questo che per i miei numeri. Giorni così ne abbiamo pochi qui. Torneremo in corsa, rivedremo la partita insieme e saremo pronti per mercoledì. Queste sono le NBA Finals. Dopo l’ultima partita, ho detto che questa squadra (Milwaukee) non si arrende mai. I Bucks continueranno a giocare fino alla fine. Dobbiamo replicare lo stesso sforzo mostrato nelle prime due partite per farcela.”