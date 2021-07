NBA Finals, Milwaukee in coro su Giannis: “A volte, in allenamento, gli diciamo di calmarsi”

Giannis Antetokounmpo è semplicemente impressionante. Dopo la vittoria dei suoi Milwaukee Bucks in Gara 3 contro Phoenix, anche i compagni di squadra del greco hanno nuovamente ribadito l’immenso talento del due volte MVP. Quasi da solo, Giannis ha messo a ferro e fuoco la difesa avversaria, la quale non ha trovato soluzioni efficaci per fermare le arrembate all’interno della propria area. Il primo a complimentarsi con Antetokounmpo è stato ovviamente Khris Middleton, compagno di lunga data:

“Sono con lui da anni ormai. L’ho visto fare spesso questo genere di cose. Non mi sorprende. L’unica differenza è che lo fa oggi sul palco più grande possibile e che tutti possono vederlo. Anche infortunato trova il modo di giocare ed essere produttivo e dominante allo stesso tempo.”

Quindi, Jrue Holiday:

“Non sono qui da molto tempo quanto Khris, ma non sorprende nemmeno me. Lavora così tanto che a volte devi dirgli di rilassarsi durante l’allenamento e di stare più tranquillo. Quindi no, non mi sorprende affatto.”

Bene anche Pat Connaughton, facilitato dal lavoro del suo compagno:

“È molto importante averlo in squadra. Ovviamente Giannis può segnare sempre 40 punti, ma quando sono coinvolti tutti gli altri, questo lo libera dai suoi compiti principali. Quando cominciamo a tirare bene anche noi, allora lui diventa un problema davvero complicato per la squadra avversaria perché inevitabilmente devono accettare l’1 contro 1 con lui… e in quel caso buona fortuna.”

Infine, Bobby Portis:

“Giannis è un gran lavoratore, che dà tutto alla sua squadra, è altruista. Quando giochi così e quando vuoi vincere, penso che gli dei del basket ti ricompensino. Non tradisce mai. Lavora sodo in palestra, tutti i giorni. Non so come possa farlo con quell’intensità e poi giocare in quel modo. Quando sei umile e affamato in questa maniera, vieni sempre ricompensato. Inoltre per un ragazzo che ha iperesteso il ginocchio meno di 2 settimane fa… ragazzi. Lo adoro. Adoro essere suo compagno di squadra.”

