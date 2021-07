NBA, Chris Paul: “Difficile difendere su Giannis quando è così aggressivo”

I Phoenix Suns sono reduci dalla sconfitta per 120-100 contro i Milwaukee Bucks in Gara 3 delle NBA Finals. Grande protagonista di serata è stato Giannis Antetokounmpo che ha realizzato 41 punti conditi da 13 rimbalzi. A questo proposito, il leader dei Suns Chris Paul ha commentato lo strapotere fisico del greco:

“Quando gioca in maniera così aggressiva e tenace è davvero molto difficile da contenere. È un talento puro e quando ti si scaglia addosso a tutta velocità come un running back è impressionante. Sarà difficile riuscire a limitare il suo gioco, ma noi daremo il massimo per farlo.”

Una delle chiavi della sconfitta di Phoenix è stata la prematura uscita dal campo di DeAndre Ayton per numero di falli commessi. Il centro originario delle Bahamas aveva incominciato in maniera caparbia la partita realizzando 12 punti, ma già prima dell’intervallo aveva totalizzato tre falli.

Chris Paul ha commentato anche questa situazione:

“È un elemento fondamentale per la nostra squadra, in quanto è il perno della nostra difesa. Ho l’impressione che qualunque squadra avversaria lo tema e non voglia che scenda in campo. Dobbiamo proteggerlo ed evitare situazioni del genere.”

Anche Monty Williams si è espresso a questo proposito:

“Stava disputando un ottima partita, ma il problema con i falli non gli ha permesso di continuare. Quando attacca in questo modo è un bene per noi, dunque dobbiamo evitare che esca nuovamente per falli. Sono sicuro che dopo questa partita crescerà molto e non commetterà più gli stessi errori.”

Appuntamento con Gara 4 fissato nella notte fra mercoledì e giovedì.

