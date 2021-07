Mercato NBA, Collin Sexton pronto ad essere scambiato

Secondo il giornalista di The Athletic Jason Lloyd, è probabile che Collin Sexton venga scambiato durante la prossima offseason. Il giovane play dei Cleveland Cavaliers avrebbe l’intenzione di firmare un maxi contratto da 168 milioni di dollari per cinque anni.

Questa onerosa richiesta da parte del giocatore non rispecchia le intenzioni dei Cavaliers, i quali detengono la terza scelta assoluta al prossimo Draft. È probabile che i Cavs scelgano una guardia tra Jalen Green o Jalen Suggs, incompatibili con il ruolo di Sexton.

Al play dei Cavs rimane un solo anno di un contratto quadriennale da 20.1 milioni di dollari. In questa stagione ha mantenuto medie più che discrete: 24.3 punti, 4.4 assist e 3.1 rimbalzi in 60 partite disputate, tirando con il 47.5% dal campo ed il 37.1% da tre punti.

L’intenzione dei Cavaliers è quella di ricostruire, dunque l’opzione al massimo salariale per Sexton non è quella più indicata. Inoltre anche Kevin Love è in procinto di salutare la franchigia dell’Ohio dopo sette stagioni. Staremo a vedere presso quale franchigia si accaserà Sexton nel corso del prossimo mercato.

