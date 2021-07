NBA Finals, Khris Middleton: “Siamo già stati sotto 0-2”

Stanotte andrà in onda il terzo atto della serie fra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns. Se in questa Gara 3 i Suns arriveranno verosimilmente calmi per la partita, lo stesso non si può dire dei Bucks. I ragazzi di Budenholzer sono costretti a vincere per mantenere vive le speranze di arrivare al titolo NBA. Sotto 0-2 nella serie, Milwaukee ha già compiuto un mezzo miracolo nella serie contro Brooklyn. Ecco perché Khris Middleton, interrogato alla vigilia del match dai giornalisti, si è detto fiducioso:

“Siamo già stati sotto 0-2 in una serie. Non dico che dovremmo fare le stesse cose che abbiamo fatto quando eravamo in questa situazione. Sarà difficile. Sono una grandissima squadra. Noi dobbiamo stare uniti e pensare a partita per partita.”

In molti credevano che i Nets avrebbero vinto la serie facilmente dopo il 2-0 di vantaggio, ma i Bucks non si sono arresi trionfando gloriosamente in Gara 7:

“Gara 2 contro i Brooklyn Nets è stata orribile. Molti pensavano che la nostra stagione fosse finita lì. Noi continuiamo a credere in noi stessi.”

Invece la stella dei Bucks, Giannis Antetokounmpo ha affermato di essere entusiasta di giocare una gara di finale a Milwaukee:

“Sarà divertente. Giocheremo davanti a tantissimi nostri fan. È da tantissimo tempo che qua non si gioca una gara di finale. Sicuramente sarà divertente.”

