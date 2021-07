Copa America 2021, Joel Embiid commenta la vittoria dell’Argentina

La compagna di Joel Embiid, Anne de Paula, è brasiliana, quindi la stella dei Philadelphia 76ers ha naturalmente tifato per il Brasile nella finale di Copa America 2021 che ha però decretato la vittoria dell’Argentina con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Di Maria al 22esimo.

Il lungo dei Sixers non ha quindi potuto fare a meno di essere felice per Lionel Messi e per il suo primo titolo internazionale conquistato con la maglia dell’Albiceleste. Questo il tweet dedicato al numero 10:

Subito dopo, il giocatore di Phila ha quindi mandato un messaggio ai sostenitori brasiliani, indicando come avesse sostenuto la loro compagine:

I was hoping my Brazilian people would’ve won it but I’m happy for Messi.. He deserves it #HalaMadrid

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) July 11, 2021