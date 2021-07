Team USA, Gregg Popovich commenta la sconfitta contro la Nigeria

Team USA nella notte ha giocato e perso la sua prima amichevole di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo contro la Nigeria. I D-Tigers l’hanno spuntata con il punteggio finale di 90-87, vendicando – in qualche maniera – la loro precedente sconfitta di 43 punti contro gli USA nell’exibithion match di cinque anni fa e l’altra – di 83 punti – a Londra 2012.

Gregg Popovich ha commentato in questa maniera quanto visto sul campo:

“Penso che la squadra nigeriana abbia giocato molto fisicamente, hanno fatto un ottimo lavoro in questo senso così come da dietro l’arco. Dobbiamo riconoscere a loro i giusti meriti. In un certo senso, sono contento che la sconfitta sia arrivata. Ma non significherà nulla se non impariamo dai nostri errori. La parte più importante per noi in questo torneo è la fase di apprendimento. Dobbiamo crescere da queste situazioni.”

“Penso che nessuno di noi dovrebbe reagire come se fosse la fine del mondo per questa sconfitta. Il nostro avversario, oggi, ha meritato di vincere. Tutto qui.”