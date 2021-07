NBA Finals, Devin Booker loda Chris Paul: “Insegna anche durante le sessioni video”

Uno dei migliori duo di questa stagione NBA è senza dubbio quello formato da Devin Booker e Chris Paul. I due, alla prima stagione da compagni, hanno reso i Phoenix Suns una delle squadre più difficili da affrontare. Se poi aggiungiamo altri ottimi giovani giocatori come DeAndre Ayton, non ci si può meravigliare se la compagine dell’Arizona è riuscita a raggiungere le finali NBA. In una annata particolare, i ragazzi di Monty Williams si sono imposti e sono ora a sole due gare dal loro primo titolo NBA.

Devin Booker ha voluto lodare il suo playmaker con queste parole rilasciate al New York Post:

“Chris Paul mi ha aiutato molto. Adesso siamo alle finali NBA e per me, come sono stati tutti questi Playoff, è una esperienza nuova. È fantastico poterne far parte. Quando siamo nella sala video per rivedere le partite, lui è lì che ci mostra e spiega anche quello che succede e come si muove chi non ha la palla. È molto scrupoloso. Lavorare su questi dettagli è fondamentale. Dobbiamo farci sempre trovare pronti.”