ESPYS 2021, Russell Westbrook premiato per il record di triple doppie NBA

Russell Westbrook, lo sappiamo, ha avuto una stagione da record con la maglia di Washington. Il 32enne infatti ha battuto il record di Oscar Robertson per quanto riguarda il numero di triple doppie registrate in carriera carriera: Big-O si era fermato a quota 181, prima che Westbrook lo superasse definitivamente. Lo scorso maggio contro gli Atlanta Hawks, Westbrook ha superato Robertson battendo un record che resisteva da 47 anni. Il play di Washington in quell’occasione ha registrato una prestazione da 28 punti, 13 rimbalzi e 21 assist.

ESPN ha assegnato un ESPY a Westbrook per la “migliore prestazione da record”. Subito dopo aver ricevuto il premio, Russell si è lasciato andare ad un breve discorso:

“Sono super grato per quelli che hanno fatto la storia prima di me, in particolare Oscar Robertson e per il suo sacrificio per il gioco, così come per la sua ispirazione. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra e allenatori nel corso degli anni; grazie ai ragazzi che hanno votato per me. Lo apprezzo, davvero.”

.@russwest44 takes home the ESPY for Best Record Breaking Performance after an incredible season 👏 pic.twitter.com/2oP4QTVa0b — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 11, 2021

Il giocatore è attualmente fermo a quota 184 triple doppie registrate e – con tutta probabilità – potrà ambire a superare le 200 nelle prossime stagioni.

Leggi Anche

ESPYS 2021, Stephen Curry votato miglior giocatore NBA

Chi ha rimontato un 0-2 nelle NBA Finals? Ecco tutti i precedenti

Mercato NBA, i Pelicans vogliono cedere la 10ª scelta Draft per un veterano