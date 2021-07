NBA, Kyle Kuzma sulla offseason ridotta: “Ci pagano molto per scendere in campo”

In un’annata particolarmente sfortunata sotto il profilo infortuni, i Los Angeles Lakers hanno terminato la loro corsa Playoff 2021 anzitempo, sconfitti per 4-2 nel primo round contro i Phoenix Suns. Il calendario condensato dell’ultima regular season ha portato i gialloviola a soffrire di diverse assenze – tra cui quelle di LeBron James e Anthony Davis. A tal proposito è stato intervistato Kyle Kuzma, anch’egli autore di una stagione non proprio positiva in maglia Lakers. Queste le parole dell’ala dei californiani:

“Se guardiamo bene, tutte le squadre che erano nella bolla di Orlando e che sono andate lontano lo scorso anno, poi hanno avuto molti infortuni nell’ultima stagione. Guardate Denver con Murray oppure quanti infortuni ha avuto Miami. Anche noi senza AD, senza LeBron, con Kentavious Caldwell-Pope che ha perso alcune partite, così come Caruso. Molti giocatori hanno saltato diverse partite per tutto l’effort messo nella bolla di Orlando. Se lo guardiamo dal punto di vista dei giocatori, non c’è stato abbastanza tempo tra la scorsa offseason e questa stagione per prepararci fisicamente. Ma allo stesso tempo, non abbiamo avuto altra scelta se non scendere in campo, lottare e provare a preservare il nostro corpo nel miglior modo possibile. Non mi lamento di questo, ci pagano molto per scendere in campo e giocare.”