Team USA convoca Bey, Garland e Johnson per alcune amichevoli

A causa di assenze varie, il Team USA, rappresentativa statunitense per le Olimpiadi, si ritrova con soli 9 giocatori disponibili nel ritiro di Las Vegas. Per questo motivo, lo staff tecnico ha deciso di convocare alcuni giocatori dal Select Team, la squadra americana formata dai migliori rookie e sophomore, per delle amichevoli.

Tra i 7 giocatori selezionati, ben 3 sono giocatori NBA, tra cui Saddiq Bey dei Detroit Pistons, Darius Garland dei Cleveland Cavaliers e Keldon Johnson dei San Antonio Spurs. La loro presenza non è strettamente necessaria, ma verranno tenuti in considerazione per un minutaggio ridotto nella partita contro la Nigeria di stanotte.

Lo stesso Select Team, come la rappresentativa maggiore, si è ritrovato in pochi giorni privo di 7 giocatori: Naz Reid dei T’Wolves ha subito un infortunio, mentre Tyler Herro si è fermato per motivi non comunicati. Altri cinque giocatori si sono fermati per infortuni o a causa del contagio da COVID.

Tra gli altri giocatori selezionati per le amichevoli, troviamo John Jenkins, Josh Magette, Dakota Mathias e Cam Reynolds, giocatori internazionali con una certa esperienza e che si sono allenati con la squadra maggiore così da aiutare il Team USA ad abituarsi alle regole FIBA. Anche loro quattro si faranno trovare pronti in caso di necessità.

