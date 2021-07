Mercato NBA, i Pelicans vogliono cedere la 10ª scelta Draft per un veterano

In quel di New Orleans è tempo di cambiamenti. Dopo aver licenziato coach Stan Van Gundy, la franchigia è – prima di tutto – alla ricerca del prossimo head coach che possa seguire lo sviluppo dei giovani talenti in squadra e ricucire i rapporti con Zion Williamson. Quest’ultimo ha sempre ammesso di aver faticato a trovare la giusta scintilla con Van Gundy. NOLA, però, sembra attiva anche sul mercato NBA. Gli ultimi report indicano come i Pelicans stiano cercando una squadra interessata a rilevare la decima scelta di New Orleans al prossimo Draft in cambio di un veterano che possa rinforzare fin da subito la compagine.

La notizia è stata rilanciata da Zach Harper di The Athletic, il quale ha parlato in questo modo:

“I Pelicans hanno già così tanti giovani giocatori tanto che gli addetti ai lavori si aspettano che spostino la loro decima scelta in cambio di un veterano. Il problema però è la reale potenzialità di una decima scelta, poiché è sempre difficile stabilirne il potenziale così facilmente. Tuttavia, David Griffin sembra essere attivo per cercare una soluzione.”

È chiaro che la franchigia stia cercando in tutti i modi di regalare a Zion un altro giocatore di affidamento per portare la squadra ad un livello successivo. In caso contrario, il rischio è quello di vivere un’altra stagione sotto le attese e di avere un Williamson ancor più infelice.

