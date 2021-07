NBA Finals, Budenholzer indica la direzione in vista di Gara 3: “Scendere in campo e vincere”

È tempo di media day in casa Milwaukee Bucks in vista di Gara 3 che andrà in scena tra la notte di domenica e lunedì alle ore 2.00. Il primo a parlare è stato coach Mike Budenholzer il quale ha cercato di caricare i suoi, ricordando anche di essere già passato da uno svantaggio di 0-2 nella serie precedente contro i Brooklyn Nets:

“Sai, durante la regular season cerchi di costruirti una giusta mentalità, buone abitudini da sfruttare anche successivamente durante il nostro viaggio Playoff. Stiamo cercando di crescere come gruppo e certamente prendere spunto dal passato. Sappiamo che non stiamo giocando bene e cercheremo di cambiare le cose domani. La prima cosa da fare? Non esiste, dobbiamo solo giocare. Solo scendere in campo e giocare. Non c’è solo una cosa da fare, ma tanti dettagli da curare.”

Quindi c’è tempo per una battuta rapidissima sulle condizioni di Antetokounmpo e sull’atteggiamento che Milwaukee dovrà possedere per riuscire nell’intento di riaprire la serie:

“Giannis sta bene. Come squadra, offensivamente, credo che dovremo migliorare il movimento di palla, così come i punti da seconde chance. Dobbiamo muoverci meglio in campo, sappiamo che stiamo giocando contro una compagine che difende bene collettivamente. “

Poi, una domanda su Chris Paul & Devin Booker e su un possibile paragone ad altri giocatori affrontati durante questa stagione:

“Non sono la persona adatta per questo genere di paragoni, ma vi posso dire che Chris Paul è in giro in questa lega da diverso tempo, lo conosciamo tutti. Booker è relativamente giovane, ma ha un talento incredibile. Sono due giocatori fantastici e non è facile capire come marcarli quando sono entrambi in campo.”

Infine su Jrue Holiday e sul suo ruolo cruciale tra difesa – in marcatura su Paul e Booker – e attacco, in cui potrebbe pagare il sacrificio:

“È un giocatore dalle capacità uniche. Sappiamo che l’energia che mette in difesa è qualcosa di significativo, ma questi sono i Playoff, queste le Finals e dobbiamo essere in grado di giocare ad alto livello in entrambi i lati del campo. Certamente riconosco la capacità di Jrue di poter giocare minuti importanti in difesa e in attacco, sappiamo che può fare bene benissimo tutto.”

