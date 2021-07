Rachel Nichols non sarà la bordocampista di ESPN nel corso delle NBA Finals

Scoppia un caso attorno a Rachel Nichols per presunti commenti razzisti all’indirizzo della collega Maria Taylor. Le frasi offensive sarebbero state estrapolate da una conversazione telefonica risalente a circa un anno fa. Nichols avrebbe mal digerito la sostituzione prevista per le Finals della scorsa stagione nella bolla di Orlando indicando Taylor come favorita dalla produzione. Di seguito gli estratti di pubblico dominio:

“Auguro a Maria Taylor tutto il successo del mondo – segue football e pallacanestro – se vi sentite obbligati a darle più cose da fare perché avvertite pressioni derivanti dalla vostra scarsa considerazione sul tema della diversità – che peraltro conosco personalmente dal punto di vista femminile della questione – cercate risposte da un’altra parte. Non ne avrete da me o togliendomi le mie cose.”

Rachel Nichols si è scusata oggi nel corso del programma The Jump, che continuerà a condurre durante le Finals. Cambio annunciato invece per il ruolo di bordocampista, delegato ora a Malika Andrews.

Nichols paga, anche se solo in parte, una pessima caduta di stile che non ha nulla a che vedere con un atteggiamento professionale atteso da un personaggio pubblico della sua popolarità.