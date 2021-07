NBA Finals, Devin Booker: “Vincere contro i Lakers è stato il nostro spartiacque”

Dopo un decennio di poco o nulla, per Phoenix è tempo di vivere una nuova era, a partire dal giocarsi il titolo nelle NBA Finals che inizieranno questa notte. L’esperienza da veterano di Chris Paul si è rivelata vincente, ma i Suns hanno messo in evidenza lo sviluppo di giovani stelle come Deandre Ayton e Mikal Bridges, insieme a Devin Booker, leader di questi Phoenix. Nella sua prima serie di Playoff, il 24enne ha registrato una media di 29.7 punti, 6.2 rimbalzi e 5.0 assist, aiutando la compagine allenata da Monty Williams ad eliminare i Los Angeles Lakers in 6 partite. Una sorta di spartiacque nel cammino di Phoenix, così come ammesso dallo stesso Booker, poiché giocare contro i campioni NBA in carica li ha preparati per le successive sfide contro Denver e Clippers:

“Abbiamo sentito in maniera particolare la serie contro i Lakers. Sono contento che li abbiamo affrontati in maniera positiva, sono contento che abbiamo avuto queste due sconfitte contro di loro perché abbiamo imparato tanto da quello che è successo… L’aver vissuto quell’esperienza ci ha plasmati per le serie successive.”

La squadra dell’Arizona ora avrà di fronte l’ultima sfida stagionale, quella contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Il greco, però, è ancora in dubbio per Gara 1. E Phoenix è data come la principale favorita per i bookmaker.

“Going through that experience [against the Lakers] shaped us for the next series.” @DevinBook discusses the growth Phoenix has shown throughout the playoffs. pic.twitter.com/Vi1DcbACom — NBA TV (@NBATV) July 5, 2021

