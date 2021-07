Mercato NBA, due nomi per il futuro head coach dei Pelicans

Dopo l’addio di Stan Van Gundy, il front office dei New Orleans Pelicans sta cercando il prossimo capo allenatore della franchigia. Sono due i nomi finalisti per il ruolo della panchina: Willie Green, assistente allenatore dei Phoenix Suns, e Charles Lee, assistente dei Milwaukee Bucks. Il nome preferito della dirigenza era quello di Jacque Vaughn, che però ha scelto di rimanere a Brooklyn. Un terzo nome, ma al momento meno favorito, è invece quello di Fred Vinson, assistente a New Orleans dal 2013.

Willie Green, ex giocatore NBA dal 2003 al 2015, è vice allenatore dei Phoenix Suns da due stagioni. Prima aveva occupato un ruolo importante sulla panchina degli Warriors, portando a casa da assistente due titoli NBA nel 2017 e nel 2018. Green è cercato anche dagli Orlando Magic, che dopo aver salutato Steve Clifford sono alla ricerca di un nuovo head coach su cui fondare la ricostruzione post Vucevic.

L’altro nome, ancora più quotato, è quello di Charles Lee, anche lui ex giocatore professionista ma mai in NBA, nel coaching staff dei Bucks dal 2018. Prima, sempre da assistente di Budenholzer, aveva lavorato per gli Atlanta Hawks dal 2014 al 2018. Dalla notizia dell’addio di Van Gundy, i Pelicans hanno mostrato un grande interesse per Lee, che potrebbe così ricevere il primo incarico da capo allenatore nella lega.

Entrambi i finalisti per la carica di head coach sono under 40. Il front office di NOLA è infatti interessato a scegliere un nome giovane dopo che Van Gundy, dall’alto dei suoi 61 anni, non era riuscito a costruire un legame forte con il giovane spogliatoio, caratterizzato da grandi talenti in ottica presente e futura – due nomi su tutti, Brandon Ingram e Zion Williamson – ma poca esperienza.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Pelicans si inseriscono nella corsa a Kevin Love

NBA, Lakers a colloquio con Scott Brooks: nuovo innesto nello staff di coach Vogel?

Mercato NBA, i Magic fanno sul serio per Wes Unseld Jr.