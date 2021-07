Chris Paul difende la NBA e la NBPA dalle critiche

La stagione NBA 2020/21, ormai vicina a concludersi con le Finals tra Suns e Bucks, è stata una delle più complesse e controverse della storia. I tanti infortuni, causati anche da un calendario molto concentrato, hanno sicuramente condizionato i risultati finora arrivati in campo. E diverse stelle – per esempio LeBron James – non hanno mancato di criticare la lega e anche l’associazione giocatori, incolpata di non aver tutelato abbastanza la salute dei suoi membri. Chris Paul, da presidente della NBPA, ha risposto al suo amico difendendo la NBA per le scelte fatte, e sottolineando l’importanza che hanno i giocatori nella lega:

“Una cosa importante della NBA è il dialogo costante tra la nostra lega e i giocatori. Ci sono molte persone nel comitato esecutivo che stanno lavorando duro in questo momento, mentre parliamo, ogni giorno. Spero che voi sappiate tutte le cose che stanno accadendo. E, nelle decisioni che riguardano il giocare o il non giocare, gli atleti sono sempre coinvolti. Gli infortuni sono sempre delle sfortune. Odi averli. Ma, proprio come quando siamo entrati nella bolla, ogni cosa è stata discussa con tutti i giocatori. Ogni cosa che è giusta per due giocatori potrebbe non esserlo per un terzo, ma c’è un dialogo riguardo ogni argomento, e continuerà a essere così. Quindi, se alle persone non piace, sapete che ognuno ha la stessa opportunità di essere parte di queste conversazioni”

Ora però Chris Paul ha altre preoccupazioni: questa notte, alle 03:00 del fuso orario italiano, giocherà infatti le sue prime NBA Finals in carriera. La serie si preannuncia molto aperta, soprattutto se Giannis dovesse riuscire a scendere in campo al 100%. Ma CP3 e compagni hanno mostrato grande forza e fame di successi in questi Playoff, e siamo sicuri che non si vorranno fermare adesso.

Leggi anche:

NBA Finals, Chris Paul pronto per la sfida a Milwaukee: “Essere qui è speciale”

NBA Finals, Giannis Antetokounmpo ancora in dubbio per Gara 1

Budenholzer chiede a Popovich consigli sulle Finals: “Mi ha risposto di fare da solo”