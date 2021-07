NBA Finals, Giannis Antetokounmpo ancora in dubbio per Gara 1

Dopo aver saltato le ultime due partite delle Eastern Conference Finals per l’infortunio al ginocchio destro, Giannis Antetokounmpo potrebbe non scendere in campo neanche in Gara 1 delle Finals. I Bucks lo hanno attualmente listato come doubtful, ma Budenholzer è fiducioso e spera di poter contare su di lui il prima possibile. Ieri l’head coach di Milwaukee ha detto che il greco ha potuto allenarsi in campo, separato dalla squadra. Riguardo la sua attuale condizione fisica, ha detto:

“Ha avuto una buona giornata. Sta facendo progressi”

Il rientro in campo potrebbe essere però ancora abbastanza lontano per Giannis. Il primo allenamento sul parquet dopo l’infortunio, rimediato in Gara 4 contro gli Hawks, risale a sabato scorso, mentre già da giorni lavora in sala pesi. L’impatto del due volte MVP è fondamentale per i Milwaukee Bucks, che ne hanno assolutamente bisogno per cercare di vincere il primo titolo NBA della storia della franchigia dal 1971. Nelle due partite che ha saltato, sono stati Khris Middleton e Jrue Holiday a fare il passo in avanti necessario, segnando complessivamente 64 e 60 punti in Gara 5 e 6. Parlando dell’importanza di Giannis in campo, Middleton, suo compagno da ormai otto stagioni, ha detto:

“Quando Giannis è in campo, molte volte puoi semplicemente passargli la palla e lasciarlo lavorare, lasciargli orchestrare l’attacco. Senza di lui, dobbiamo farlo tutti insieme. [Gli ho detto] di non rischiare e di non mettersi in una posizione tale da poter compromettere ancora di più l’infortunio. È un ragazzo che investe tanto tempo e tanto sforzo nel suo corpo per diventare la versione migliore di se stesso”

Gara 1 delle NBA Finals è in programma per questa notte, alle 03:00 del fuso orario italiano.

