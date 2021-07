NBA, Lakers a colloquio con Scott Brooks: nuovo innesto nello staff di coach Vogel?

Los Angeles Lakers molto attivi sul mercato degli allenatori. Il domino innescato dai molti cambi di panchine delle ultime settimane ha interessato anche i gialloviola. Salutato Jason Kidd, tornato a Dallas in veste di head coach, L.A. ha assunto David Fizdale come assistente di Frank Vogel. Potrebbe non essere finita qui.

Secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times, infatti, i Lakers avrebbero già parlato con Scott Brooks, che dopo la dipartita da Washington cerca una nuova sfida. Si attendono sviluppi.

Nella capitale federale per cinque anni, Brooks ha condotto in tre occasioni la squadra ai Playoff NBA. Miglior risultato il secondo turno raggiunto alla prima stagione, dopo una regular season chiusa a un soffio dalle 50 vittorie.

The Lakers have interviewed former Wizards coach Scott Brooks for a potential spot on Frank Vogel's staff, league sources say.@espn reported last week that former Knicks and Grizzlies coach David Fizdale would soon join the Lakers after Jason Kidd's departure to coach Dallas.

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 3, 2021