Budenholzer chiede a Popovich consigli sulle Finals: “Mi ha risposto di fare da solo”

Mike Budenholzer, head coach dei Milwaukee Bucks, ha raggiunto le NBA Finals in ben cinque occasioni quando faceva da assistant coach a Gregg Popovich in quel di San Antonio tra il 1996 e il 2013. Scontato per lui chiedere consigli al suo ‘maestro’ riguardo la serie finale contro i Phoenix Suns, per capire come venirne a capo. Ebbene, secondo quanto svelato da coach Budenholzer stesso, la risposta pervenuta da Pop è nel pieno stile del capo allenatore di San Antonio:

Budenholzer, lo ricordiamo, ha vinto quattro titoli NBA all’interno del coaching staff di Popovich. Dopodiché ha cominciato la sua carriera da allenatore partendo dalla panchina degli Atlanta Hawks – dal 2013 al 2018 – prima di passare ai Milwaukee Bucks. Chiaramente, si tratta delle prime Finals NBA da quando è capo allenatore.

Il 51enne ha poi parlato di Giannis Antetokounmpo, sempre alle prese con il problema al ginocchio sinistro, non aggiungendo troppo rispetto a quanto già detto negli scorsi giorni:

“Oggi ha fatto dei miglioramenti, è stata una buona giornata per lui. Se giocherà? Non lo so, così come non so fino a che punto oggi Giannis potrà allenarsi con noi.”

