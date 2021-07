Atlanta Hawks, primi nomi per la NBA Summer League 2021

Dopo aver annunciato la conferma di coach Nate McMillan per le prossime quattro stagioni, il GM degli Atlanta Hawks, Travis Schlenk, ha anche annunciato i primi giocatori che parteciperanno alla Summer League 2021 proprio con gli Hawks. Si tratta di Cam Reddish, Onyeka Okongwu, Skylar Mays e Nathan Knight. La notizia è stata riportata dall’insider Sarah K. Spencer.

Hawks who will be playing Summer League, per GM Travis Schlenk: Cam Reddish, Onyeka Okongwu, Skylar Mays, Nathan Knight — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) July 5, 2021

Questi sono i primi nomi in assoluto per la Summer League NBA 2021. Il tradizionale torneo estivo si terrà come di consueto a Las Vegas. La manifestazione prenderà vita dall’8 al 17 di agosto, e raccoglierà il testimone della Summer League 2019, dopo che l’edizione 2020 fu annullata a causa della pandemia e dello slittamento del finale di stagione 2019-2020, terminata poi nella bolla di Orlando.

