NBA Finals, designati gli arbitri di Milwaukee-Phoenix

La NBA ha ufficialmente deciso chi saranno i 14 arbitri che dovranno dirigere le NBA Finals 2021 tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Scott Foster è certamente il più esperto del gruppo con 20 partite di Finals all’interno del suo curriculum. Per Tony Brothers, James Capers e Marc Davis si tratta invece della loro decima finale NBA in carriera. Courtney Kirkland, James Williams e Sean Wright faranno invece il loro primo viaggio in questo senso. Queste le parole di Byron Spruell – NBA President of League Operations – riguardo alla selezione degli arbitri:

“Essere scelti per lavorare per le finali è l’onore più alto possibile per loro. Questo gruppo di arbitri si è guadagnato il diritto di rappresentare la NBA grazie al loro eccezionale lavoro durante i Playoff di quest’anno”.

Ci sarà tanta attenzione su Scott Foster, considerando le ultime parole di Chris Paul su di lui. All’inizio di questa postseason, il playmaker aveva fatto riferimento allo ‘strano’ record della sua squadra quando sul campo ha trovato Foster come arbitro, ossia “11 partite di fila perse”. Tendenza, poi, invertita in Gara 2 contro i Los Angeles Clippers quando Phoenix riuscì a vincere – seppur senza CP3 in campo.

Le assegnazioni arbitrali per ogni singola gara verranno annunciate la mattina di ogni partita.

